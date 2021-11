எங்கும் வெள்ளம் மின்தடை...மின்விநியோகம் எப்போது சீராகும் - செந்தில் பாலாஜி சொல்வதென்ன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூரில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் எங்கும் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. தண்ணீரில் மக்கள் தத்தளிக்கின்றனர். மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் தலைநகரின் பல பகுதிகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. மழை நீர் வடிந்த பின்னர் மின்விநியோகம் சீராகும் என்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. மழை இன்றும் நாளையும் நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையின் இந்த 5 மண்டலங்களில்.. காற்றுத்தர குறியீடு மிக மோசம்.. ஷாக் கொடுக்கும் புள்ளி விவரம்!

தமிழகத்தின் 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல். கடலூர், விழுப்புரம், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், திருப்பத்தூர், நாகை, திருவண்ணாமலை, சேலம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் மாவட்டங்களுக்கும் ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur have been flooded due to heavy rains. People stagger in the water. Many parts of the chennai have been plunged into darkness as power has been cut off. Electricity Minister Senthil Balaji has said that the power supply will be restored after the rains subside.