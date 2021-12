அட கொடுமையே.. காதலி போனை எடுக்காததால்.. காதலன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை.. சென்னையில் சோகம்

Chennai

சென்னை: சென்னை புளியந்தோப்பு பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோடு கே எம் கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் அருள்தாஸ். இவரது மகன் பீட்டர் (27). திருமண மண்டபங்களில் டெக்கரேஷன் போடும் வேலை செய்து வருகிறார். இவரும், புளியதோப்பு டோபிகண்ணா பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணும் கடந்த மூன்று ஆண்டு களாக காதலித்து வந்துள்ளனர்.

இந்த காதலுக்கு பெண்னின் பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.நேற்று காலை 10 மணிக்கு பீட்டர் அவரது வீட்டில் பாத்ரூம் சென்றார். ஆனால் வெகு நேரமாகியும் வெளியே வரவில்லை.

The boyfriend committed suicide by hanging himself because his girlfriend did not pick up the phone in chennai, Police have registered a case and are investigating.