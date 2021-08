சென்னை மக்களுக்கு நற்செய்தி.. வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்பே கடல்போல காட்சியளிக்கும் பிரதான ஏரிகள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில வாரங்களாகவே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இதிலும் தலைநகர் சென்னையில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான மழை பெய்துள்ளது என்றே கூறலாம்.

காபூல்: இந்தியர்களை மீட்க 2 விமானங்களை இயக்க அனுமதித்தது அமெரிக்க படைகள்- மேலும் 80 பேர் மீட்பு!

நேற்று கூட வில்லிவாக்கம்,கோயம்பேடு,அமைந்தகரை, தியாகராயநகர், அரும்பாக்கம், கோயம்பேடு, எழும்பூர்,சென்ட்ரல், புரசைவாக்கம், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பலத்த மழை கொட்டியது.

English summary

The people of Chennai are happy that the main lakes that supply drinking water to Chennai are overflowing. The data suggests that the people of Chennai will not have to face the drinking water problem for some time to come