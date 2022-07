அடேங்கப்பா.. 53 மெனுவில் 700 டிஷ்.. 3500 வெரைட்டி.. அசர வைக்கும் செஸ் ஒலிம்பியாட் உணவு பட்டியல்!

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக 53 மெனுக்களில் 700 டிஷ்கள் மற்றும் 3,500க்கும் அதிகமான வெரைட்டி உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது. போட்டி நடைபெறும் 14 நாளில் ஒருமுறை வழங்கப்பட்ட உணவு மறுமுறை வினியோகம் செய்யாத வகையில் உணவு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிரிக்கெட்டுக்கு உலக கோப்பை போட்டி போன்று செஸ் வீரர்களுக்கு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 43 செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன.

இதில் ஒன்று கூட இந்தியாவில் நடத்தப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் இந்தியாவில் அதுவும் நம் தமிழ்நாட்டின் மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது.

700 dishes and more than 3,500 variety of food items will be served in 53 menus for the Chess Olympiad. A food list has been prepared in such a way that the food provided once during the 14 days of the competition will not be distributed again.