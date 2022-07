செஸ் ஒலிம்பியாட்: உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.. ஹங்கேரி செஸ் கூட்டமைப்பு விருப்பம்

Chennai

சென்னை; தமிழ்நாட்டில் முதன் முறையாக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. குறுகிய காலத்தில் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்து முடித்த இந்தியாவிடமிருந்து தாங்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக ஹங்கேரி செஸ் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவில் சர்வதேச செஸ் போட்டிகள் நடத்தப்படுவது குறித்து 4 மாதங்களுக்கு முன்னர்தான் முடிவெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை அரசு தீவிரமாக முன்னெடுத்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் போட்டி தற்போது சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டி குறித்து ஏற்கெனவே நேர்மறையான கருத்துக்கள் வந்திருந்த நிலையில் தற்போது ஹங்கேரி செஸ் கூட்டமைப்பின் கருத்து பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

The preparations for the ongoing Chess Olympiad in Chennai have been well done. General Secretary of the Hungarian Chess Federation, Robert Kappas, praised that all the people of Chennai have been informed about the tournament.