"Shame".. திட்டமிட்ட பயங்கரவாத சதிச் செயல்.. முதல்வர் கண்டனம் கூட தெரிவிக்கல.. பற்ற வைத்த எச்.ராஜா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "சட்டம் ஒழுங்கு, காவல்துறை ஆகியவற்றை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள முதல்வர் கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை. Shame" என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

கோவையில் கடந்த அக்டோபர் 23ஆம் தேதி கார் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், கோவையில் 23ஆம் தேதி நிகழ்ந்தது கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்து அல்ல, திட்டமிட்ட பயங்கரவாத சதிச் செயல் என்றும் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக தலைவர்கள் பலரும், கோவையில் நடந்தது விபத்து அல்ல, திட்டமிட்ட சதிச் செயல் என்றும், முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காமல் மௌனம் காப்பது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

5 பேருக்கு நீதிமன்ற காவல்.. கார் சிலிண்டர் வெடிப்பின் பின்னணி என்ன? பரபரக்கும் கோவை

English summary

BJP leader H.Raja said that what happened in Coimbatore on Oct 23rd was not an accident where a gas cylinder exploded, but a planned act of terrorism. Chief Minister who has kept law and order and police under his control, did not condemn the incident. Shame also said by H.Raja.