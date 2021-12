கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் டிசம்பர் 13ல் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை நீட்டிப்பது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் டிசம்பர் 13ம் தேதி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.

தற்போதுள்ள தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு டிசம்பர் 15ம் தேதியுடன் நிறைவடையை உள்ள நிலையில் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர், மருத்துவத் துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

நவம்பர் 25ஆம் தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் B1.1 529 எனும் புதிய வகை கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஓமிக்ரான் தொற்று இதுவரை 59 நாடுகளுக்குப் பரவி உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது உலக நாடுகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பல்வேறு நாடுகளும் விமான போக்குவரத்துக்குக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. இந்நிலையில் ஓமிக்ரான் பரவுவதை தீவிரமாக தடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து மாநிலங்களும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி இருந்தது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் டிசம்பர் 13ம் தேதி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு, சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் டிசம்பர் 15ம் தேதி முடிவடைய உள்ளது.

