அதிகாலையில் வெடித்துச் சிதறிய டீக்கடை.. 8 பேர் காயம்.. உடனடி நிவாரண உதவி அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சென்னை : கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் டீக்கடையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பார்வதிபுரம் மேம்பாலத்தின் கீழ் அமைந்துள்ள ஷபீக் என்பவரின் டீக்கடையில் இன்று காலை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த தீவிபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 50,000 ரூபாயை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin has ordered compensation of Rs.50,000 each to those injured in the accident at a tea shop in Parvathipuram, Kanyakumari district.