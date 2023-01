"தமிழ்நாடு என்று சொல்லக் கூடாதென ஒருவர் புலம்புகிறார்" முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: யாரோ ஒருத்தர் தமிழ்நாடு என்று சொல்லக் கூடாதென புலம்பிக் கொண்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார். தமிழ்நாடு பெயர்சூட்டு விழாவில் கலந்துகொண்ட போது, அண்ணாவின் பேச்சை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுகவின் வரலாற்றை இளைஞர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

கடந்த சில நாட்களாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி - திமுக இடையிலான மோதல் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. குறிப்பாக ராஜ் பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதைவிடவும், தமிழகம் என்பதே சரியாக இருக்கும் என்று பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் சட்டசபை செயல்பாடுகள் கடுமையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. இதனால் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திமுகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has criticized that someone is lamenting that people should not say Tamil Nadu. Chief Minister M.K.Stalin referred Anna's speech in the Tamilnadu Naming ceremony and advised the youth to know the history of DMK.