தீ விபத்து.. 36 குழந்தைகளை கண்ணாடியை உடைத்து காப்பாற்றிய நர்ஸ்.. நேரில் அழைத்து பாராட்டிய ஸ்டாலின்

சென்னை: 36 பச்சிளங்குழந்தைகள் சிகிச்சை பெற்று வந்த சென்னை கஸ்தூரிபாய் மருத்துவமனை தீ விபத்தின் போது, தீயணைப்பு வீரர்கள் வரும் முன்பே கண்ணாடிகளை உடைத்து குழந்தைகள் - தாய்மார்களின் உயிர்களைக் காத்த துணிச்சலான செவிலியர் ஜெயக்குமாரை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டினார்.

சென்னையின் மிகப்பெரிய மகப்பேறு மருத்துவமனையுமான கஸ்தூரிபாய் காந்தி மருத்துவமனை திருவல்லிக்கேணியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு பிரசவத்துக்காக , சென்னையில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி, பக்கத்து மாவட்டத்தினரும் வருவார்கள்,. ஆந்திராவிலிருந்தும் பலர் வருவர்.

குழந்தைகள் மருத்துவமனையாகவும், பொதுமருத்துவமனையாகவும் கஸ்தூரிபாய் மருத்துவமனை இப்போது மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில் செயல்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has congratulated Jayakumar, a nurse who broke the glass and saved the lives of children and mothers during the fire at the kasturibai Hospital in Chennai, where 36 infants were being treated.