என்கிட்ட கேட்பாங்க.. நான் யார்கிட்ட கேக்குறது.. சொல்லாமல் செய்தார் சேகர்பாபு - முதல்வர் பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோரிக்கை வைக்காமலேயே எனது தொகுதியிலும் ஒரு கல்லூரியை அமைத்த அமைச்சர் சேகர்பாபுவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகப் பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

சென்னை கொளத்தூரில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையால் கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இந்த ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளது.

இன்று இந்தக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுப் பேசிய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், இதைப் பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் முதலமைச்சரிடத்தில் கோரிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால் முதலமைச்சராக இருக்கக் கூடிய நான் யாரிடம் கோரிக்கை வைப்பது? என்றும் பேசியிருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே 2 அணைகள் கட்டும் முடிவில் ஆந்திரா! ஜெகன் மோகன் ரெட்டிக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்!

English summary

Generally, MLAs make a request to the Chief Minister. But who can I make a request? That is why Minister Sekar Babu has started college in my constituency without making a request, said Chief Minister M.K.Stalin.