வெற்று அறிவிப்பு அல்ல.. 'அனைத்தையும்' மாதந்தோறும் கண்காணிப்பேன்.. ஸ்டாலின் பேச்சின் பின்னணி!

சென்னை: சட்டமன்றத்தில் என்னென்ன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதோ அனைத்தையும் நிறைவேற்ற திட்டமிட்டுள்ளோம்; வெறும் அறிவிப்போடு எந்த திட்டமும் நின்றுவிடாது. அனைத்து திட்டங்களையும் மாதந்தோறும் கண்காணிப்பேன் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். முதல்வரின் இந்த அறிவிப்பை பலரும் பாராட்டி உள்ளார்கள்.

ஒரு கால பூஜை திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் 12,959 திருக்கோயில்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பூசாரிகளுக்கு மாத ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். இதற்காக 13 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருந்தார்.

இதன்படியே ஒரு கால பூஜை திட்டத்தின் கீழ் உள்ள 12,959 கோயில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், அர்ச்சகர்கள், பட்டாச்சாரியார்களுக்கு ரூ.1,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடக்கி வைத்தார். திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோவில் திருமண மண்டபத்தில் இதற்கான விழா நடைபெற்றது.

English summary

We plan to carry out all that has been declared in the Legislature; No project will end with mere announcement. Chief Minister MK Stalin said he would monitor all projects on a monthly basis. This announcement of the Chief Minister has been praised by many.