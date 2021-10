என் அண்ணன் அழகிரி, என் மகன் உதயநிதி படித்த கல்லூரி.. தன் ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: என் அண்ணன் அழகிரியும். என் மகன் உதயநிதியும் படித்த இந்தக் கல்லூரியில் நான் படிக்காமல் போய்விட்டேனே என்ற ஏக்கம் இப்போது எனக்கு வந்திருக்கிறது. ஏக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு கல்லூரி இருக்கும் என்று சொன்னால், அது லயோலா கல்லூரியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

சென்னையில் உள்ள லயோலா மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தின் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட கட்டடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை திறந்து வைத்தார். லிபா எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்தக் கட்டடம் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் கட்டப்படுள்ளது.

இந்தக் கட்டட திறப்பு விழாவின்போது கனிமொழி எம்.பி., தயாநிதி மாறன் எம்.பி., அமைச்சர் பொன்முடி, எழிலன் எம்.எல்.ஏ., இனிகோ இருதயராஜ் எம்.எல்.ஏ., சேவியர் பிரிட்டோ (கெர்ரி இண்டேவ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தலைவர்), அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது: "உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.

English summary

tamilnadu Chief Minister MK Stalin friday speech in loyola college, "my brother alagiri studied here , my son also studied in layola collage but i did not studied in this collage. now I longing that why i did not studied layola collage in my life".