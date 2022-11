2 நாட்கள் தொடர் பயணம்.. மீண்டும் வேகமெடுக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் நடைபெற உள்ள நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் இன்று மாலை சென்னையில் இருந்து விமானம் வாயிலாக கோவைக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு முதுகு வலி பிரச்சனை காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் கடந்த அக்.30ம் தேதி நடைபெற்ற தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினின் பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து முதுகு வலி பிரச்சனை காரணமாக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் நீண்ட தூர பயணங்களை தவிர்க்கும் படி மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர். இதனால் வீட்டில் இருந்தபடி சில நாட்கள் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்த முக ஸ்டாலின், கடந்த சில நாட்களாக பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்! இலக்கு நிர்ணயித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

English summary

Chief Minister Mk Stalin is scheduled to fly to Coimbatore from Chennai this evening to participate in the programs to be held in Erode and Karur districts.