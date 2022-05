இவ்வளவு பங்களித்தும் எங்களுக்கு கிடைப்பது 1.1% தான்.. புள்ளிவிவரம் சொல்லி பொங்கித் தீர்த்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் மோடி இன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்று வரும் விழாவில் 31,400 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கான திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்துப் பேசினார். அப்போது, பிரதமர் மோடியிடம் முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார் ஸ்டாலின்.

கச்சத் தீவு மீட்பு, தமிழுக்கு இந்திக்கு இணையான அங்கீகாரம் தேவை! மோடியிடம் ஸ்டாலின் வைத்த கோரிக்கைகள்

மேலும், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி, வருவாய் பங்களிப்பில் தமிழ்நாட்டின் இடம் பற்றிப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், வரி வருவாய் பங்கீடு மிகக் குறைவாகவே தமிழகத்திற்கு அளிக்கப்படுவது பற்றி தனது ஆதங்கத்தைப் பதிவு செய்தார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin says that the contribution of Tamil Nadu to India's development is very high, but the share of central government tax revenue to TN is too low.