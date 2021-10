சென்னைக்கு இதுதான் சூப்பர் தீபாவளி.. இன்னும் 'இரண்டே நாள்' தான்.. ஈஸியாக போகலாம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னையில் வேளச்சேரி மற்றும் கோயம்பேடு பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையால் கட்டப்பட்டு முடிக்கப்பட்ட மேம்பாலங்களை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி திறந்து வைக்கிறார். இதனால் இப்பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோயம்பேட்டில் மேம்பாலப் பணிகள் ரூ.93.50 கோடி மதிப்பீட்டில் 29.09.2015ல் துவக்கப்பட்டது. இப்பணி 28.06.2018-க்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டது. நிலம் கையகப்படுத்தும் பிரச்சனை காரணமாக 2017-க்குப் பின்பு தான் பணிகள் தொடங்கின.

திடீருன்னு அதிரடி காண்பிக்கும் பாகிஸ்தான் டீம்.. வரிசையாக வெற்றிகள்.. பின்னணியில் 6 காரணங்கள்!

90 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட பணிகள் ‌ 2020 ஆண்டு முடிந்திருந்தன. ஆனால் கொரோனா,மற்றும் ஊரடங்கு காரணமாக தாமதம் ஆனது. ‌ இதேபோல் நிலப்பிரச்சனையும் இருந்தது. இதை கடந்த செப்டம்பரில் சரி செய்த தமிழக அரசு 99 சதவீத பணிகளை விறுவிறுப்பாக முடித்தது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister mk Stalin will inaugurate the flyovers built by the Highways Department in Chennai on November 1 to ease traffic congestion in the Velachery and Coimbatore areas. This is expected to greatly reduce traffic congestion in these areas.