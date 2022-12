”தமிழகம் நம்பர் 1” மக்கள் முகங்களில் மகிழ்ச்சியே முக்கியம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் புத்தாண்டு வாழ்த்து!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: உலகளவில் அனைத்திலும் தலைசிறந்து விளங்கும் திறன்மிக்கவர்களாகத் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை உருவாக்கும் இலக்கை அடைய 2023-இல் வீறுநடை போடுவோம் என்றும், புத்தாண்டே வருக, புதுவாழ்வு தருக என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், அன்பான தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். ஆண்டொன்று போனால், வயதொன்று கூடும் என்று வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை. ஆண்டொன்று போனால், வளர்ச்சியென்பது இன்னும் பலமடங்கு கூடும் என்று வாழ்வது தான் வாழ்க்கை.

அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு என்பது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அனைத்து துறைகளிலும் வளர்ச்சியையும், எழுச்சியையும் கொண்ட ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது. அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு சந்தித்த மந்த நிலையை மாற்றி காட்டினாம். அதன் மூலம் மக்கள் வாழ்வு வளம்பெற தொடங்கியது. இப்போது, 2023ம் ஆண்டில் ஒவ்வொருவரின் சமூக, பொருளாதார வளர்ச்சி மேம்படும் ஆண்டாக அமைய நானும், நமது அரசு தொடர்ந்து பாடுபடுவோம்.

ஸ்டாலின் ஐயா.. உதவுங்க! சிதைந்த சிறுவன் முகம் - உள்ளே விடாத பள்ளி! சிகிச்சைக்கு பணமின்றி தவிப்பு

English summary

Chief Minister M.K.Stalin said that we will take a step forward in 2023 to achieve the goal of making the youth of Tamil Nadu capable of excelling in everything globally.