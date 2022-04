திராவிட மாடல், உடன்பிறப்பு அப்டின்னா இதான்! பட்ஜெட் விளக்க கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளக்கம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

செங்கல்பட்டு: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பாதாளத்தில் கிடந்த தமிழ்நாட்டை திமுக அரசு தலைநிமிர வைத்துள்ளதாக பட்ஜெட் விளக்க கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் கடந்த மார்ச் 18 ஆம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து இன்று மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பட்ஜெட் விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் அமைச்சர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

மறைமலைநகரில் நடைபெற்ற திமுகவின் பட்ஜெட் விளக்க பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார். அவரது முன்னிலையில் 27.850 பேர் திமுகவில் இணைந்தனர்.

"அப்போது அவர், திமுக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையை விளக்கும் வகையில் பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டவே உத்தரவிட்டோம் ஆனால், இங்கு பொதுக்கூட்டம் என்ற பெயரில் மாநாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.

