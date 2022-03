ரவுடிகளில் வடசென்னை, மத்திய சென்னை பிரிவினை பார்க்கிறதா காவல்துறை? எச்சரித்த முதல்வர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மாவட்ட ஆட்சியர்கள், காவல் மற்றும் வனத்துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்ற 3 நாள் மாநாடு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ரவுடிகளில் வடசென்னை, மத்திய சென்னை என பிரிவினை செய்வதும் தவறானது எனவும், ரவுடிகளை இடம், சாதி, மதம் என அடையாளப்படுத்தக் கூடாது எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அலுவலர்கள் மாநாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று முன் தினம் கூடியது.

மூன்றாவது நாளாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மாநாடு நடைபெற்ற நிலையில் நண்பகல் ஒரு மணியுடன் மாநாடு நிறைவடைந்தது.

English summary

After the three-day conference attended by district collectors, police and forest officials, Chief Minister Stalin advised the police that it was wrong to divide rowdies into North Chennai and Central Chennai and that rowdies should not be identified as place, caste or religion.