அசத்தல்..மகளிர் தினம்..முதல்வர் ஸ்டாலின் தந்த முக்கிய அறிவிப்பு..இனி குடும்ப தலைவிகள் பெயரில் வீடு.!

சென்னை : சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு திமுக மகளிர் அணியின் இணையதளத்தைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இனி குடும்பத் தலைவிகளின் பெயரில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் வீடுகள் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச மகளிர் தினமானது மார்ச் 8ஆம் தேதியான இன்று உலகம் முழுவதும் வழக்கான உற்சாகத்தோடு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி திமுக மகளிரணி இணையதள தொடக்கவிழா திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

Launching the website of the DMK women's team on the occasion of International Women's Day, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has announced that houses will now be allotted in the name of family heads on behalf of the Urban Housing Development Board.