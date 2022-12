பண்ணைக் காய்கறிகள் இனி உங்கள் வீட்டு வாசலில்.. நடமாடும் அங்காடிகளை துவங்கி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பண்ணைக் காய்கறிகளை இனி வீட்டு வாசலிலேயே வாங்கிக் கொள்ளும் வகையில் நடமாடும் காய்கனி அங்காடிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

இதேபோல் தென்னங்கன்றுகள், பயறு விதைகள், உள்ளிட்டவற்றையும் பயனாளிகளுக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் வழங்கினார்.

இது தொடர்பாக வேளாண்மைத் துறை வெளியிட்டுள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

ஐப்பசி பவுர்ணமி: 1000 கிலோ அன்னம்..700 கிலோ காய்கறிகள்..பிரகதீஸ்வரருக்கு பிரம்மாண்ட அன்னாபிஷேகம்

English summary

Chief Minister Stalin has started mobile vegtable shops so that farm vegetables can be bought at the doorstep. Similarly, he also distributed coconut saplings, lentil seeds, etc. to the beneficiaries at the Secretriat