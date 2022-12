பொங்கல் பரிசு காத்திருக்கிறது! நாளை முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய மீட்டிங்! வெளியாக போகும் ஹேப்பி நியூஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு மாத கால இடைவெளியே இருக்கும் நிலையில் பொங்கல் பரிசு வழங்குவது தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நாளை முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. இதை அடுத்து பொங்கல் பரிசு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் அது குறித்தான அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவான பொங்கல் பண்டிகை என்றாலே கரும்பு ஜல்லிக்கட்டு உள்ளிட்டவை தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்குப் பிறகு வந்தவர்களால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அது அப்படியே மாறிவிட்டது.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் எவ்வளவு பணம் தருவார்கள்? இலவச வேட்டி சேலையோடு, ரொக்கமாகவா அல்லது பொருளாகவா என்பது குறித்து தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்றனர். அதற்கும் காரணம் உண்டு.

English summary

With a gap of one month left for the Pongal festival, an important consultation meeting will be held tomorrow under the leadership of Tamil Nadu Chief Minister Stalin regarding the distribution of Pongal gifts. After this, it is expected that the Pongal prize will be announced tomorrow or the day after tomorrow.