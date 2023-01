காலண்டரை புரட்டி புரட்டி பார்த்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! அதிகாரிகள் ஹேப்பி! அப்படி என்ன அதில் ஸ்பெஷல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னையில் புத்தககாட்சியை தொடங்கி வைத்து அரங்கத்திற்குள் ஒரு ரவுண்டு வந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், அங்கு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை தயாரித்திருந்த புதுமையான மாத காலண்டர் ஒன்றை ஆர்வமுடன் புரட்டி புரட்டி பார்த்து அதிகாரிகளை பாராட்டியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் இந்தளவுக்கு கவனித்து பார்த்த அந்த நாட்காட்டியானது, முழுக்க முழுக்க சங்க இலக்கிய பாடல்களை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருந்த சங்க இலக்கிய மாத நாட்காட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழரின் கொடை, வீரம், வாழ்வியல் நெறிமுறை, காதல், அன்பு, அறிவியல், இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு, வாணிகம் என்ற பொருண்மைகளின் அடிப்படையில் இந்த மாத காலண்டர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chief Minister Stalin, who entered the venue after inaugurating the book fair in Chennai, released an innovative monthly calendar prepared by the Tamil Development Department and praised the officials there.