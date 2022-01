கோவில் பணியாளர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின் -அகவிலைப்படி பொங்கல் பரிசு உயர்வு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் பொங்கல் போனஸ் ஆக 2000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பெரிய சிறு கோயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். மேலும் முழு நேரப் பணியாளர்கள் பகுதி நேரப் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தார். அதே நேரத்தில் பிற துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களும் தங்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு கிடைக்குமா என எதிர்பார்த்திருந்தனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has announced that the employees working in the temples in Tamil Nadu will be given an increase in the da and a Pongal bonus of 2000 rupees.