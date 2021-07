அழைத்து கருத்துக்கேட்ட மத்திய அரசு.. நன்றி சொன்ன கமல்.. ஸ்டாலின் ஆட்சி.. கேள்விக்கு சொன்ன பதில்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: திமுகவின் 3 மாத ஆட்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம்.. இன்னும் கருத்து சொல்லவில்லை என நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.

டெல்லியில் சினிமா திருத்த சட்டம் குறித்து மத்திய அரசிடம் தனது கருத்தை தெரிவித்தார் நடிகர் கமல்ஹாசன். அவரை அழைத்து கருத்துக்களை மத்திய அரசு கேட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இன்று டெல்லியில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன், சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட் டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது :

அடுத்த ஆண்டின் இறுதியில் சந்திரயான்-3 விண்ணில் ஏவப்படக்கூடும் : மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்

English summary

Kamal haasan thanked the Central Government for asking for his opinion about cinema act/ he also said that We are looking at the 3 month DMK rule. Not yet commented.