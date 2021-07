தென்சென்னை மக்களுக்கு குட்நியூஸ்.. விடிவு காலம் பிறக்கிறது.. நெரிலை தவிர்க்க அரசு அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : வடிவேலுவின் காமெடியான வரும் ஆனால் வராது என்ற காமெடி வேளச்சேரி மேம்பாலத்திற்கு பொருந்தும். 2016ம் ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட இரண்டு அடுக்கு மேம்பால பணிகள் நடைபெற்றது. அடுத்த மாதம் இதன் ஒரு அடுக்கு மேம்பாலம் திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வேளச்சேரி, விஜயநகர் பஸ் நிலையம் அருகே, தாம்பரம், தரமணி, கிண்டி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லும் நான்கு முக்கிய சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது.

சீனாவில் டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் விஸ்வரூபம்: பெய்ஜிங் உட்பட 15 நகரங்களில் பாதிப்பு கிடுகிடு உயர்வு

ஏனெனில் விஜயநகர் பஸ் நிலையத்திற்கு, தாம்பரம், பொன்மார், கேளம்பாக்கம், மேடவாக்கம், கீழ்கட்டளை, மடிப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான மாநகர பஸ்கள் செல்கின்றன. இந்த சந்திப்பை தாண்டி, தினமும், ஆயிரக்கணக்கான இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் த ஐடி நிறுவனங்களுக்கு செல்கின்றன. தினமும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

English summary

One level of the double decker flyover at the velachery Vijayanagar junction in Velachery being constructed at a cost of ₹108 crore is nearing completion. CM mk stalin likly openOne level of the double decker flyover.