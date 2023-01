எதிர்க்கட்சி தலைவர் கேட்டதற்கு என்ன பதில்? அதை மட்டும் சொல்லுங்கள்.. அமைச்சருக்கு முதல்வர் அட்வைஸ்

Chennai

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிக்குமாறு அமைச்சருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார்.

தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் கடந்த 9ஆம் தேதி தொடங்கியது. தமிழக அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை ஆளுநர் முழுமையாக படிக்கவில்லை என முதல்வர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

இது தொடர்பாக ஆளுநர் இருக்கும் போதே முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுந்து நின்று ஆளுநர் அரசு கொடுத்த உரையை வாசிக்கவில்லை என தெரிவித்தார். மேலும் ஆளுநர் படித்த உரை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அரசு தயாரித்த உரையே அவைக் குறிப்பில் இடம் பெற வேண்டும் என்றும் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்.

