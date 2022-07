84வது பிறந்தநாள் காணும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்! முதல்வர் ஸ்டாலின், இபிஎஸ், அண்ணாமலை, சீமான் வாழ்த்து!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்று பிறந்தநாள் காணும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனரும் தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல் தலைவருமான மருத்துவர் ராமதாஸுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாம் தமிழர் கட்சி சீமான், பாஜக அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல அரசியல் தலைவர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கடந்த 1939ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இன்று (ஜூலை 25) தனது 84ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்துக்காக பாமக தரப்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இதனையடுத்து தமிழகம் மட்டுல்மல்லது தேசிய கட்சிகளின் அரசியல் சுட்சித் தலைவர்கள் தொடங்கி தொண்டர்கள் வரை பலரும் வாழ்ந்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

