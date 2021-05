நல்ல பெயர் எடுங்கள்...தவறு செய்தால் உடனே பதவி நீக்கம் - அமைச்சர்களை அதிர வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புதிதாக பதவி ஏற்றுள்ள அனைத்து அமைச்சர்களும் மக்கள் பணிகளில் நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். அமைச்சர்கள் தவறு செய்தால், அவர்கள் உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பதவியேற்ற உடனேயே புதிய அரசு செயலில் இறங்கியது. பலவித மக்கள் நலத் திட்டங்களில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கையெழுத்திட்டார். இவை உடனடியாக செயலாக்கத்திலும் வந்துள்ளன. ஞாயிறுக்கிழமையன்று அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் ஸ்டாலின்.

கொரோனா தொற்று பரவலைத் தடுப்பதற்கான பலவித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, தமிழக நிவாரணத் தேவைகளைப் பற்றி விரிவான ஒரு கடிதத்தையும் முதல்வர் பிரதமருக்கு அனுப்பியுள்ளார்.

கொரோனா உதவித் தொகை- முதல் கட்டமாக ரூ2,000 வழங்கும் திட்டம்-தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that all newly appointed ministers should behave fairly and honestly in the work of the people. He also said that if ministers make a mistake, they will be sacked immediately.