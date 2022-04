பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்ள நீட்டை கொண்டு வந்தார்கள்.. அதிமுகவை விமர்சித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தங்கள் பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நீட் தேர்வை அதிமுகவின் ஓபிஎஸ்ஸும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் நுழைய விட்டார்கள் என சென்னை கொளத்தூரில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று காலை 11 மணிக்கு கேரளா செல்லவுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்றைய தினம் மாலை 6 மணிக்கு அவரது சொந்த தொகுதியில் நடந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார்.

திருவிகா நகர் மண்டலத்தில் ரூ 3கோடி மதிப்பிலான பூப்பந்து விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் தானியங்கி நீர் இரைப்பான் அமைக்கும் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

English summary

CM Stalin says in Kolathur that ADMK allows Neet exam in Taminadu only they want to retain their power.