பெரியப்பா எம்ஜிஆர்..முதல் ஷோ பார்ப்பேன்..ஜானகி நூற்றாண்டு விழாவில் நெகிழ்ந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: எம்ஜிஆர் படத்தை முதல் நாளாக நான் பார்ப்பேன் என்றும் எம்ஜிஆருடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு தனக்கு கிடைத்தது என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். பெரியப்பா என்ற உரிமையுடன் நான் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று நிறைய புத்திமதிகளையும் கூறியுள்ளார் எம்ஜிஆர் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.

ஜானகி ராமச்சந்திரன் நூற்றாண்டு தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. அதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார். எம்.ஜி.ஆர் ஜானகி கல்லூரி வளாகத்தில் திருவள்ளுவர் சிலையை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். பொன்மனச் செம்மல் எம்ஜிஆர் எனும் நுழையும் வெளியிட்டார்.

விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின். டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்திருக்கிறது. அதற்கு எல்லோருக்கு காரணமாக இருந்தாலும் கல்லூரி உருவாகும் போது அதற்கு அடித்தளம் அமைக்க துணை நின்றவர் தலைவர் கருணாநிதி. நான் இங்கு வருவதற்கு அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்றார்.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin Says Janaki Ramachandran, the first woman chief minister of Tamil NaduChief Minister Stalin said that he will see MGR's film on the first day and he got a chance to get close to MGR.