ஒரே ஆள் 672 நகைக்கடன் வாங்கி மோசடி... கூட்டுறவு சங்க முறைகேடுகளை புட்டு புட்டு வைத்த ஐ. பெரியசாமி

சென்னை:கூட்டுறவு சங்களில் யார் முறைகேடு செய்தாலும் பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி கூறியுள்ளார். பல இடங்களில் போலி நகைகளை வைத்து நகைக்கடன்கள் பெற்று மோசடி நடந்துள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நகைக்கடன் முறைகேடு குறித்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விளக்கமளித்துள்ளார். சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி, "பல இடங்களில் போலி நகைகளை வைத்து நகைக்கடன்கள் பெற்று மோசடி நடந்துள்ளதுதாக குற்றம் சாட்டினார்.

முறைகேடு செய்து நகைக்கடன் பெற்றவர்களுக்கு எப்படி தள்ளுபடி செய்ய முடியும்? திருவண்ணாமலையில் ஒரே நபர், ஒரே ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை வைத்து 672 நகைக்கடன் வாங்கியுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார்.

English summary

Co operative Banks gold loans scam (கூட்டுறவு சங்க நகைக்கடன் முறைகேடு) Co-operatives Minister I Periyasamy has said. He has also been accused of fraudulently obtaining jewelery loans by keeping fake jewelery in several places.