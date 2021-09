கூட்டுறவு சங்கங்களில் நகைக்கடன் முறைகேடு : அரசு அதிரடி நடவடிக்கை - கலக்கத்தில் அதிகாரிகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் நடைபெற்ற நகைக்கடன் முறைகேடு குறித்து தோண்ட தோண்ட பூதம் போல வந்து கொண்டே இருக்கிறது. கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் கவரிங் நகைகளை வைத்தும் நகைளையே வைக்காமலும் கடன் வழங்கப் பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல கூட்டுறவு சங்கங்களில் நகைகளை வைத்து பல கோடி முறைகேடாக கடன் பெற்றுள்ளது கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளில் 5 சவரனுக்கு உட்பட்டு நகைகளை வைத்து கடன் பெற்றவர்களின் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். இதையடுத்து கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக பணிகளில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.

கூட்டுறவு வங்கிகளில் மலைக்க வைக்கும் முறைகேடுகள்... விசாரணைக்கு வலியுறுத்தும் வேல்முருகன்..!

கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் நகைக் கடன் பெற்றதில் பல்வேறு முறைகேடு சம்பவங்கள் நடைபெற்றதும் தற்போது தெரியவந்துள்ளது. நாமக்கல் அருகே கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து மோசடி செய்த விவகாரத்தில் 10 ஊழியர்கள் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

The jewelery scam at the Co-operative Banks during the AIADMK regime continues to come like a thorn in the side. It has come to light that the co-operative credit unions have given loans without keeping the covering jewelery. It has been found that members of the same family have kept jewelery in several co-operative societies and obtained crores of rupees in illicit loans.It has been reported that appropriate action has been taken against the individuals involved in the scam and the co-operative societies.