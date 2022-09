தங்கை மகளுடன் ராகுல் காந்தி.. பாஜக நிர்மல் பதிவால் கொந்தளிப்பு! டெல்லியிலிருந்து போலீசில் புகார்

Chennai

சென்னை: பிரியங்கா காந்தியின் மகள் ராகுல் காந்தி அமர்ந்திருக்கும் படத்தை பகிர்ந்து கருத்திட்டு பாஜக நிர்வாகி நிர்மல் குமாரை காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கடும் கண்டனம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த 7 ஆம் தேதி தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். 11 வது நாளான இன்று நடை பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டார்.

Police Complaint against BJP Nirmal Kumar for his controversy tweet about Rahul gandhi with his nephew from Delhi. Complainant Aditya goswami said that Nirmal Kumar posted a Rahul gandhi with his juvenile nephew photo and wrote a caption that he is flirting with girls