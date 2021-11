அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் சம்மன்.. என்ன காரணம்?

Chennai

சென்னை: திருமணம் செய்வதாக கூறி ஏமாற்றியதாக நடிகை அளித்த புகாரில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கு சென்னை சைதாபேட்டை நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

துணை நடிகையும் மலேசியா தூதரக அதிகாரியுமான சாந்தினி அ.தி.மு.க முன்னாள் முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் மீது போலீசில் புகார் கொடுத்திருந்தார்.

A court in Saidapet, Chennai has summoned former AIADMK minister Manikandan to appear before it in connection with a case filed by the actress alleging that he cheated on her by claiming to be married