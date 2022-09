புதுமைப் பெண் திட்டம்.. தமிழகம் வரும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்.. உர்ரென பார்க்கும் காங்கிரஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் புதுமைப் பெண் திட்டம் தொடங்க விழாவில் பங்கேற்க டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது, காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக அரசின் 2022- 2023ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் அரசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 வரை பயின்ற மாணவிகளுக்கு, அவர்கள் உயர்கல்வி படித்து முடிக்கும் வரை மாதம் ரூ.1000 நேரடியாக வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்படும் என அறிவித்திருந்தது. இந்த திட்டத்திற்காக ரூ.698 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் படி இந்த திட்டத்திற்கு 'புதுமைப்பெண் திட்டம்' என்ற பெயர்சூட்டி உள்ள தமிழக அரசு, செப்டம்பர் மாதம் 5ம் தேதி முதல் இந்த திட்டம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என அறிவித்துள்ளது. சென்னை ராயபுரம் பாரதி மகளிர் கல்லூரியில் தொடங்கப்படவுள்ள இந்த திட்டத்தை டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been invited to participate in the launch ceremony of Tamil Nadu Government's Women Scholarship Program. Beacuse of that, Congress is Unhappy with DMK.