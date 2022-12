அண்ணாமலை புளுகு 8 மணி நேரம் கூட தாக்குப் பிடிக்கல.. “மலிவான அரசியல்”.. கேஎஸ் அழகிரி காட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் மோடி வந்து சென்று 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு திடீர் ஞானோதயம் ஏற்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்க ஆளுநரை சந்தித்து தன் மலிவான அரசியலை அரங்கேற்ற அண்ணாமலை முயற்சிக்கிறார் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்வுக்கு சென்னை வந்த பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய பாதுகாப்பில் குளறுபடி இருந்ததாக தமிழக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தார்.

அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு விளக்கம் அளித்தார். அதுபோன்ற எந்த பாதுகாப்பு குளறுபடியும் ஏற்படவில்லை எனத் தெரிவித்தார். இந்நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அண்ணாமைலையின் குற்றச்சாட்டை விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri has criticized that Annamalai is trying to stage his cheap politics by meeting the governor and urging to take action after 4 months of PM Modi's visit.