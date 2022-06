சு.சுவாமி திட்டமே இதுதான்.. இது மோடிக்கும் தெரியும்.. ஆனாலும் நடக்குதே - கே.எஸ்.அழகிரி பாய்ச்சல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுப்பிரமணியன் சுவாமி திட்டமிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த தவறான வழக்கை தொடர்ந்தார். எந்தத் தவறும் நடைபெறவில்லை என்று தெரிந்தும் பிரதமர் மோடி அமலாக்கத்துறையை ஏவியுள்ளார் என கே.எஸ்.அழகிரி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

உலக வரலாற்றில் சர்வாதிகாரிகள் தான் இப்படி விசாரிக்கச் செய்வார்கள். அதேபோல தான் பிரதமர் மோடியும் செயல்படுகிறார் என கே.எஸ்.அழகிரி சாடியுள்ளார்.

அமலாக்கத்துறை விசாரணையை கண்டிக்கும் வகையில் நாளை சென்னை சாஸ்திரி பவன் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

Prime Minister Modi is using the enforcement department knowing that nothing has gone wrong in the National Herald case, Prime Minister Modi is acting like a dictator, says Congress leader KS Alagiri.