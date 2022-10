குரங்கா? தலைவரே இப்படி பேசுனா தொண்டர்கள் எப்படி? - அண்ணாமலை சர்ச்சை பேச்சால் கொந்தளித்த எம்.எல்.ஏ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசியல் அடிச்சுவடு தெரியாதவர்களை கட்சியின் தலைவராக ஆக்கினால் இப்படித்தான் அநாகரிகமாக பேசுவார்கள் என அண்ணாமலைக்கு காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியின் விமர்சனம் பற்றி பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலையிடம் இன்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, பத்திரிகையாளர்களை கடுமையாகப் பேசினார் அண்ணாமலை.

மரத்தின் மீது குரங்கு தாவுவதைப் போல் ஏன் சுற்றி சுற்றி வருகிறீர்கள் என்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களிடம் கோபமாகப் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில் பாஜக தலைமை அலுவலகத்தின் முன்பு பாஜகவினர் பத்திரிகையாளர்களை தாக்க முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இன்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, பத்திரிகையாளர்களை திட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Annamalai angrily spoke to the reporters asking why are you around like a monkey jumping on a tree, which has caused a stir. Congress MLA Selvaperunthagai has condemned Annamalai.