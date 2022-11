ஒரே “டீம்”.. பாஜக, காங்கிரஸ் “மிங்கிள்”.. விரைவில் முக்கிய முடிவு! இதுவும் திமுகவுக்கு எதிராகதான்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்த 6 தமிழர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டதற்கு திமுக வரவேற்பு தெரிவித்த நிலையில், அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் காங்கிரஸ் தற்போது முக்கிய முடிவை எடுக்க இருக்கிறது.

இந்திய முன்னாள் பிரதமரும் காங்கிரஸ் தலைவருமான ராஜீவ்காந்தி

சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

அப்போது நிகழ்த்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் ராஜீவ் காந்தி மற்றும் பொதுமக்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ராஜீவ் கொலை- மனிதவெடிகுண்டு தணுவின் கூட்டாளி A1 நளினி, 4 ஈழ தமிழர்- மத்திய அரசு மறு ஆய்வு மனு ஏன்?

English summary

DMK has welcomed the release of 6 Tamils who were jailed in Rajiv's murder case. The Congress which has been strongly opposing it, is now planning to file review petition