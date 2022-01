தேர்தல் நெருங்குற நேரத்துல ராகுல் காந்தி இப்படியா பண்ணுவாரு... கலக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி!

Chennai

சென்னை: உத்திரப்பிரதேசம், பஞ்சாப் என ஐந்து மாநில தேர்தல் நெருங்கிவிட்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி பிரசாரத்தைத் தொடங்காததால் காங்கிரஸ் கட்சியினர் சோகத்தில் இருக்கின்றனர்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரகண்ட் என ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ம் தேதி மார்ச் 7ம் தேதி வரை ஏழு கட்டங்களாக நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு அனைத்துக் கட்சிகளும் மும்மரமாக தயாராகி வருகின்றன. பிரசாரத்துக்குத் தேவயான அனைத்து விஷயங்களையும் அனைத்து கட்சிகளும் சிறப்பாக செய்யத் தொடங்கியுள்ளன.

English summary

Five state assembly elections are approaching, including Uttar Pradesh and Punjab. The Congress party is saddened that Rahul Gandhi has not started his campaign.