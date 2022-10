தாம்பரத்துக்கும் வந்துட்டீங்களா தெய்வமே! யாருப்பா அந்த காண்டிராக்டர்? சாக்கடையில் முளைத்த மின்கம்பம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வேலூரைப் போல செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சேலையூர் மணிமேகலை தெருவில் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளில், கால்வாய்க்கு நடுவே மின் கம்பம் இருப்பதைக் கூட அகற்றாமல் அப்படியே கால்வாயை அமைத்து வரும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிகள் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் துவங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், வடிகால் கட்டும் பணிக்காக வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு முன் குழிகள் தோண்டப்பட்டது. அதில் கான்கிரீட் கம்பிகள் அமைத்து பணிகள் துவங்கப்பட்ட சில நாட்கள் வேகமாக நடைபெற்றன. சில இடங்களில் பணிகள் தொய்வடைந்துள்ளதாக மக்கள் குறைகூறி வருகின்றனர்.

English summary

Similar to Vellore, during the canal construction works in Selaiyur Manimekalai Street under Chengalpattu District Tambaram Corporation, photographs of the canal being constructed without even removing the electric pole in the middle of the canal are spreading rapidly on social media.