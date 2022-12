’எம்.சி’ ஆன ’வி.சி’ மைக் பிடிப்பதுதான் உங்க வேலையா? சுதா சேஷய்யனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் ஆர்வலர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் சுதா சேஷய்யன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்று மேடை தொகுப்பாளராக மாறி பேசி வருவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், மதம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் அவர் கலந்து கொள்வதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருப்பவர் சுதா சேஷய்யன். இவர் தமிழ், இலக்கியம், ஆன்மீகம், மேடைப்பேச்சு,பட்டிமன்றம் என பல துறைகளில் ஆர்வம் கொண்டவர்.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 19-ம் தேதி உத்திர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் நடைபெற்ற காசி தமிழ் சங்கமம் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பங்கேற்ற பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சுதா சேஷய்யன் முழு நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu Dr. MGR Medical University Vice-Chancellor Sudha Seshayan has been creating controversy by going to various programs and speaking as a stage host, and there have been complaints that he participates in religious events.