நான் ஒன்னும் சேரியில் பிறக்கல! வாயைக் கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட அர்ணவ்! இந்த பிரச்சினை வேறயா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சின்னத்திரை சீரியலில் பிரபலமான நடிகர் அர்ணவ் தனது மனைவியுடனான பிரச்சினை குறித்து பேசிய போது, நான் சேரியில் பிறக்கல என கூறியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக கண்டனங்கள் வலுத்து வருகிறது.

சின்னத்திரை சீரியலில் பிரபலமானவர் நடிகர் அர்ணவ், அவரது குடும்பத்தில் அவர் மனைவி திவ்யாவுடன் சமீப காலமாக ஏற்பட்டு இருக்கும் பிரச்சினை காரணமாக செய்திகளிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் அவரது பெயர் அடிக்கடி அடிபடுகிறது.

அவரது மனைவியும் சின்னத்திரை நடிகையுமான திவ்யா அர்ணவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு தான் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையும் பெற்று வந்தேன். தன்னை மதமாற்றி திருமணம் செய்த கொண்டதோடு கர்ப்பிணியான தன்னை கொடுமைப் படுத்தியாதாகவும் கூறியிருந்தார்.

வயிற்றில் அடித்தான்..கருவுக்கு ஆபத்து..சின்னத்திரை நடிகை திவ்யா புகார்..போலீசில் சிக்கும் அர்ணவ்

English summary

While the popular tv serial actor Arnav spoke about his problems with his wife when he said that I was not born in a slum, the controversy is intensifying.