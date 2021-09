தமிழகத்தில் 4-வது நாளாக அதிகரிக்கும் கொரோனா.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிவேகம்.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,639 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 27 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வந்த நிலையில் கடந்த 4 நாட்களாக அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் மூன்றாவது நாளாக கொரோனா தினசரி பாதிப்பு குறைந்து சற்று ஆறுதல் அளிக்கிறது.

தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநரை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

English summary

Corona infection has been confirmed in 1,639 people in Tamil Nadu today. A further 27 people were killed in the corona. Further exacerbation of corona can be avoided if corona guidelines are followed