தமிழகத்தில் அடியோடு சரியும் கொரோனா பாதிப்பு.. இந்த 2 மாவட்டங்களில் மட்டும் தொற்று அதிகம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 688 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது.

தினசரி பாதிப்பில் சென்னை முதலிடத்தில் உள்ளது. கோவை இதற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்று மட்டும் 1,02,771 பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டது.

மிக வேகமாகப் பரவும் ஓமிக்ரான்.. கொரோனா பெருந்தொற்றின் போக்கையே மாற்றும்.. வார்னிங் கொடுத்த WHO

