சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் ஜெட் வேகத்தில் சென்று வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் தமிழகத்தில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பாதிப்புகள் பதிவாகி உள்ளன. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் கூட பாதிப்பு 1700 ஆகத்தான் இருந்தது.

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

தற்போது மும்மடங்காக உயர்ந்து விட்டது. தலைநகர் சென்னையில் தினம்தோறும் கொரோனா பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி வருகிறது. சென்னையில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு 2,000-ஐ கடந்து விட்டது.

English summary

covid Data Analyst Vijayanand said the impact of the third wave was more severe in Chennai than the second wave. As of November 26, there were 102 infections, of which 2481 were diagnosed (today) for about 45 days