கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை - சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷவர்த்தன் ஆய்வு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடைபெறுகிறது. சென்னையில் நடைபெறும் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகையை மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை, ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்யும் மத்திய அமைச்சர் பெரியமேடு மருந்துசேமிப்பு கிடங்கையும் பார்வையிடுகிறார்.

கொரோனாவிற்கு உலகம் முழுவதும் 9 கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆறரை கோடி பேருக்கு மேல் குணமடைந்துள்ளனர். இந்தியாவில் ஒருகோடி பேருக்கும் மேல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு கோடி பேர் குணமடைந்துள்ளது நம்பிக்கை அளிக்கிறது.

இந்தியா முழுவதும் அவசர கால தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடைபெற்றது. தமிழகத்தில் 17 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்று ஒத்திகை நடைபெறுகிறது.

தமிழகத்தில் 2 கோடிக்கு மேற்பட்ட தடுப்பு மருந்துகளை சேமிக்க கட்டமைப்புகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தடுப்பு மருந்தை சேமிப்பதற்கு குளிரூட்டப்பட்ட சேமிப்பு கிடங்குகள், தடுப்பு மருந்தை தடுப்பூசி செலுத்தும் மையத்துக்கு கொண்டு செல்ல குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில் நேற்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன், சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் செயலாளர்களுடன், கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

