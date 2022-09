ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புக்கு பயங்கரவாத தொடர்பு.. தமிழக வாரிசு அண்ணாமலை.. பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புக்கும், பயங்கரவாத குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பினை பற்றி யஷ்வந்த் சிண்டே என்ற ஆர்.எஸ்.எஸ் செயற்பாட்டாளர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ள தகவல்களைக் குறிப்பிட்டு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன்.

பாஜகவின் தேர்தல் வெற்றியை மனதில் கொண்டே இந்த கொடூரச் செயல்களை திட்டமிட்டதாகவும், ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜக தலைவர்களுக்கு இந்த திட்டங்களை பற்றி சொன்ன பிறகும் அவர்கள் அதைத் தடுக்க எதையும் செய்யவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அந்த பயங்கரவாதப் படையின் தமிழக வாரிசாகவே அண்ணாமலையும் இன்ன பிற பரிவார அமைப்புகளும் கொடும் திட்டங்களோடு செயல்பட்டு வருகிறார்கள் என விமர்சித்துள்ளார் மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன்.

போதும்.. பாஜக அடாவடி அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க.. தமிழக அரசுக்கு பாலகிருஷ்ணன் கோரிக்கை

English summary

CPIM State Secretary K.Balakrishnan has warned about the connection between the RSS and the incidents of terrorist bombings by referring to the information given by Yashwant Sinde in the court.