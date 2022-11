ஆத்திரத்தில் பொய்களை வீசும் சண்முகம்.. எடப்பாடியை தப்ப வைக்க ஏன் இப்படி? - இறங்கி அடிக்கும் சிபிஎம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தொலைக்காட்சியை பார்த்துதான் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை தான் அறிந்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது ஜமுக்காளத்தில் வடிகட்டிய பொய், முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் சிவி சண்முகம் இதையே மீண்டும் மீண்டும் வழிமொழிவது துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்திலிருந்து எடப்பாடியை தப்புவிப்பதற்கான கீழ்த்தரமான முயற்சியே தவிர வேறல்ல என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக அரசு குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வீதி வீதியாக உண்டியல் குலுக்கி சேர்க்கும் பணத்தில் டீ குடித்து, கட்சிக்காக உழைத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களின் தியாகங்களை மண்ணில் போட்டு மிதிக்கும் வகையில் சிலர் இன்று தங்கள் இயக்கத்தையே அறிவாலயத்தின் கொத்தடிமையாக மாற்றியுள்ளார்கள் என சி.வி.சண்முகம் நேற்று விமர்சித்திருந்தார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என சிபிஐஎம் வலியுறுத்திய நிலையில், அவருக்கு பதிலடியாக அறிக்கை வெளியிட்டார் அதிமுக எம்.பி சி.வி.சண்முகம். அவருக்கு இன்று சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் மீண்டும் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மீண்டும் சீனுக்கு வந்த சிவி சண்முகம்.. 'ஜால்ரா.. வாயை வாடகைக்கு விட்டு’.. பாலகிருஷ்ணன் மீது தாக்கு!

English summary

Marxist Communist Party has criticized that Edappadi Palaniswami's statement that he came to know about the Thoothukudi firing incident only by television is a lie and that former Law Minister CV Shanmugam's repetition of the same is nothing but a attempt to save EPS.